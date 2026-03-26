Орловские дольщики приобрели через эскроу-счета квартиры на 6 млрд рублей

Банки перечислили строительным компаниям Орловской области более 6 млрд руб. со счетов эскроу по итогам 2025 года. За этот период жители региона приобрели с помощью механизма проектного финансирования почти 1,5 тыс. готовых квартир. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

С 2019 года орловчане купили 10,5 тыс. квартир, а застройщики получили почти 35,5 млрд руб. со всех счетов эскроу.

По итогам 2025 года курские дольщики приобрели через эскроу-счета 2 тыс. квартир на 10,3 млрд руб., липецкие — 1,8 тыс. почти на 9 млрд руб. Жители Тамбовской области с помощью механизма проектного финансирования купили 1,4 тыс. квартир на 6,8 млрд руб., а белгородские — почти на 8,7 млрд руб.

Мария Свиридова