Депутаты ЗСК утвердили отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей

На 78-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты утвердили отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей Игоря Якимчика о деятельности в 2025 году. В течение года к уполномоченному поступило 2986 жалоб и обращений, из которых 43% признаны обоснованными, еще по 40% предпринимателям даны разъяснения. Основная часть жалоб касалась транспортных перевозок, административных взысканий, земельных и имущественных отношений. Также рассмотрено 277 нормативных правовых актов, по 30 из них направлены замечания, 27 были учтены.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что развитие предпринимательства напрямую влияет на устойчивость экономики региона и требует как господдержки, так и оперативного решения возникающих проблем. По его словам, данные отчета демонстрируют объем работы уполномоченного и эффективность взаимодействия бизнеса с государственными органами. Кубань вновь вошла в топ-10 регионов России по национальному рейтингу состояния инвестклимата, а численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, достигла почти 1,4 млн человек, что на 123 тыс. больше, чем в 2024 году.

По мнению господина Бурлачко, аналитика отчета позволяет выявлять проблемные сегменты бизнеса и определять направления для совершенствования регионального законодательства. Он подчеркнул, что выстраиваемая стратегия уже приносит результаты и при дальнейшем взаимодействии депутатов с уполномоченным сохранит положительную динамику развития предпринимательства в крае.

Вячеслав Рыжков