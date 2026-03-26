В ЗСК обсудили работу органов местного самоуправления в сфере АПК

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсудили эффективность реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Доклад по вопросу представил и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Он отметил, что поддержка малых форм хозяйствования остается приоритетом: им доступны субсидии, гранты, льготные кредиты и субвенции из краевого бюджета. За последние три года на эти цели направлено более 1,7 млрд руб. В 2024–2025 годах средства использовались на субсидирование приобретения племенных и товарных животных, молодняка кроликов, нутрий, птицы, производство мяса и молока, строительство теплиц, а также наращивание поголовья коров. Мерами господдержки воспользовались 4,694 хозяйства.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что малые формы хозяйствования являются важным звеном регионального АПК. Спикер кубанского парламента также добавил, что товары краевых сельхозпотребкооперативов, КФХ, ЛПХ, занятых в агропроме индивидуальных предпринимателей составляют значительную часть всей производимой в крае продукции агропромышленного комплекса.

«С учетом условий, в которых верстался бюджет на ближайшую трехлетку, принципиально важным становится вопрос своевременного и полного освоения средств, получаемых органами местного самоуправления на осуществление отдельных госполномочий по оказанию помощи кубанским сельхозтоваропроизводителям. Необходимым условием поступательного развития малых форм хозяйствования является также дальнейшее расширение их доступа к мерам государственной поддержки»,— сказал Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков