Шахты остались без воды до конца дня из-за аварии на водопроводе

Часть города Шахты осталась без водоснабжения из-за аварии на водоводе по ул. Кадровой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Вода отсутствует в пос. Петровка, в районах пос. «Гидропривод» и «Город Будущего», по улицам Юный Спартак, Темерницкая, Звездная.

Частично водоснабжение отключено по пр-ту Карла Маркса, ул. Рабоче-Крестьянская, пер. Донской, ул. Ионова, пр-там Чернокозова и Победы Революции, а также ул. Пролетарская, пр. Красной Армии и прилегающих к ним улиц.

Ориентировочное время выполнения ремонтных работ – до 23:30 26 марта.

Наталья Белоштейн