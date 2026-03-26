Жителям Нариманова вернули 5 млн рублей за холодные батареи в 56 домах

Прокуратура Наримановского района добилась перерасчета платы за отопление на сумму свыше 5 млн руб. для жителей 56 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием стало нарушение температурного режима, допущенное ресурсоснабжающей организацией в январе 2026 года. МУП «Теплоснабжение» не обеспечило нормативную температуру воздуха в квартирах. В итоге были нарушены жилищные права более 5 тыс. абонентов.

Надзорное ведомство внесло представление директору предприятия. После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены.

Нина Шевченко