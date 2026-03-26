На расчистку русел рек в Анапе выделили 15 млн рублей

На проведение работ по расчистке русел рек и водоотводных каналов в Анапе в 2026 году выделили 15 млн руб. из муниципального бюджета, это начальная и максимальная цена контракта. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / anapaofficial Фото: t.me / anapaofficial

Работы в рамках контракта будут проводиться до 15 декабря 2026 года. В перечень услуг включили выкашивание камыша вручную, а также с лодки и при помощи погрузчика, очистку лотков от строительного мусора, веток и камыша, разборку завалов деревьев и другие работы.

Согласно информации об объекте закупки, самой дорогостоящей услугой является разборка наносов из камней, ила, растительных остатков вручную с погрузкой в автотранспортное средство. Ее стоимость составляет 3 066,67 руб./т. В тендере указывается, что определить объем закупаемых услуг невозможно.

Кристина Мельникова