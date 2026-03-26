Ставропольские ученые установили связь ожирения и преждевременных родов

Команда исследователей из ставропольского медуниверситета выявила связь ожирения у беременных с риском преждевременных родов. Они проанализировали данные 109 женщин на базе краевого перинатального центра и выделили ключевые иммунные маркеры для ранней диагностики. Результаты опубликованы в свежем номере журнала «Акушерство и гинекология».

Группа исследователей из трех кандидатов медицинских наук отобрала пациенток с индексом массы тела выше нормы — 25 кг/м. Из них 53 страдали избыточным весом, 56 — полноценным ожирением, а для сравнения взяли 21 здоровую женщину, которая родила в срок. Анализы сдавали на 8–10 неделе: проверили воспалительные вещества вроде ФНО, ИФН-, интерлейкинов 1, 6 и 8, плюс защитный интерлейкин-4, антитела IgA, IgM, IgG и витамин D. Дефицит витамина D нашли у каждой пятой с ожирением — в 3,5 раза чаще, чем при нормальном весе, а его нехватку — у большинства таких женщин.

Прошлое этих пациенток говорило само за себя. Воспаления в малом тазу были у 68% с ожирением против 14% в норме — риск плацентарных проблем вырос в 13 раз. Половина пережила аборты, почти половина — три и более выкидыша, две трети боролись с угрозой прерывания во втором триместре, анемию выявили у 48%. Вирусы мучили 38%, инфекции мочевыводящих путей — 45% (риск в 4,8 раза выше), проблемы с щитовидкой вроде гипотиреоза — тоже 45% (риск в 7,7 раза).

Кровь показала наличие хронических воспалений. При сильной нехватке витамина D интерлейкин-1 подскочил в 1,5 раза, ФНО усилился, интерферон и интерлейкин-6 выросли, а защитный интерлейкин-4 упал в 1,75 раза. У пациенток с дефицитом витамина D антитела IgA составили всего 1,1 г/л против 2,1 г/л у здоровых, зато IgG взлетели до 13,4 г/л против 9,6 г/л. Этот сбой иммунитета разрушает плаценту и провоцирует роды на 28–36 неделе.

Авторы советуют проверять эти показатели с первых месяцев. Так врачи выделят рисковые случаи и начнут лечение — витамин D и средства против воспаления, — чтобы разгрузить перинатальные центры от сложных случаев и повысить шансы нормального протекания беременности.

Станислав Маслаков