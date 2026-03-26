На Ставрополье число ДТП с погибшими в 2025 году стало наименьшим за 12 лет
Количество погибших в автоавариях в 2025 году в Ставропольском крае оказалось наименьшим за последние 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Так, на 22% снизилось количество погибших по вине нетрезвых водителей, на 41% — во встречных столкновениях.
По вине водителей автобусов погибло вдвое меньше жертв автомобильных аварий, по вине водителей грузового транспорта — почти на четверть.