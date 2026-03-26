Рентабельность организаций в Волгоградской области выросла почти на 1%

По итогам 2025 года средний уровень рентабельности товаров, работ и услуг в Волгоградской области достиг 11,4%. Это на 0,9% пункта выше показателей 2024 года, сообщил Волгоградстат.

Лидерами по прибыльности стали аграрии: рентабельность в сельском хозяйстве составила 33,4%, что более чем втрое превышает среднеобластной уровень. Высокие результаты также зафиксированы в сфере информации и связи, а также профессиональной и научной деятельности (16,7%), в обрабатывающих производствах (16,0%) и в сегменте гостеприимства (13,1%).

В структуре обрабатывающей промышленности самую высокую маржинальность продемонстрировали производители нефтепродуктов (43,3%), электрического оборудования (37,3%) и транспортных средств (26,5%). Также в число лидеров вошли производители табачной (25,6%) и алкогольной (24,9%) продукции, химической отрасли (21,2%) и неметаллической минеральной продукции (19,1%).

