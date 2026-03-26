Для тех, кто в «танкинге»

Одной из центральных тем заседания совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стала борьба с «танкингом» — антиспортивной стратегией, которой следуют некоторые команды. Заключается она в стремлении к ухудшению собственных результатов ради извлечения долгосрочной выгоды. Первым шагом в борьбе должна стать реформа драфта новичков. Через него в лигу приходят молодые игроки, причем самых перспективных получают команды, провалившие предшествующий драфту сезон.

Глава НБА Адам Сильвер намерен реформировать драфт новичков таким образом, чтобы у команд не возникало соблазна проигрывать ради извлечения долгосрочной выгоды

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters Глава НБА Адам Сильвер намерен реформировать драфт новичков таким образом, чтобы у команд не возникало соблазна проигрывать ради извлечения долгосрочной выгоды

Прошедшее в начале текущей недели заседание совета управляющих НБА заставило все главные североамериканские ресурсы в очередной раз заострить внимание на одной из наименее привлекательных черт лучшей баскетбольной лиги мира. О ней вспоминаешь всякий раз, когда смотришь на турнирную таблицу регулярного чемпионата. Из 30 команд как минимум полдюжины можно назвать безнадежными аутсайдерами. Каждая из них провела по семь с лишним десятков матчей и сумела выиграть меньше трети. Доля побед пары клубов едва переваливает за 20%.

Суть, впрочем, не в том, что все эти команды чрезвычайно слабы, настолько плохо укомплектованы, что не могут ни на что претендовать, а в том, что некоторые из них проигрывают умышленно. В Северной Америке такая стратегия называется «танкингом». Принимая ее, клуб стремится извлечь максимум выгоды из того периода, в который большие свершения ему все равно не светят. Цель — застолбить за собой право выбирать на предстоящем драфте новичков в числе первых.

Высокий порядковый номер часто гарантирует хорошего молодого игрока, а значит, и возможность стать успешным клубом — не сразу, но через несколько лет.

Проблема «танкинга» для североамериканских закрытых лиг (то есть лиг с постоянным составом участников, без системы вылета) — вечная и неискоренимая. Это, разумеется, не значит, что с ней не пытаются бороться. В НБА, например, существует так называемая драфт-лотерея, в которой участвуют не пробившиеся в play-off команды. Ее ввели во второй половине 1980-х, несколько раз она реформировалась. По задумке, лотерея должна уравнять шансы худших команд сезона на первый выбор, сделать последнее место менее желанным. В настоящее время, скажем, одинаковая вероятность завладеть первым номером следующего драфта — по 14% — у трех слабейших команд отчетного сезона. Летом 2025 года лотерею выиграл «Даллас» — середняк, «танковать» и не пытавшийся, имевший 1,8% на главный приз.

Однако на практике лотерея — инструмент, который от «танкинга» не спасает. Особенно если случается такой драфт, каким должен стать следующий, запланированный на лето 2026 года. В нем сразу четырех игроков скауты и эксперты относят к категории исключительно талантливых. В надежде усилиться за счет одного из них клубы пошли на разные шаги. Какие-то — как «Мемфис Гризлис» — во второй половине сезона избавились от ключевых игроков и пошли камнем вниз. Какие-то — как «Вашингтон Уизардс» — отдали здоровых лидеров и получили взамен травмированных звезд. Телеканал ESPN сообщал, что у руководства НБА такие схемы вызывали раздражение.

Заметила лига и другие ухищрения: некоторые клубы просто сокращали игровое время ведущих баскетболистов.

«Индиана Пейсерс» оштрафовали на $100 тыс. после того, как независимые врачи не согласились с клубными докторами относительно состояния нескольких игроков стартовой пятерки, посчитав их полностью восстановившимися от травм и готовыми играть.

«Юта Джаз» наказали штрафом в $500 тыс. за то, что в матчах против «Орландо Мэджик» и «Майами Хит» главный тренер команды Уилл Харди не стал выпускать на площадку в финальной четверти лидеров Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего. Это нормальное решение для встречи, исход которой к заключительному периоду уже почти решен.

Но в этих-то играх ничего еще не было понятно («Юта» перед последним игровым отрезком вела «плюс 7» и «плюс 3» соответственно).

Так тема, бьющая по репутации лиги, и дошла до совета управляющих НБА. Пока никаких мер принято не было, однако глава лиги Адам Сильвер сообщил, что «существует единодушное мнение о необходимости перемен, которые должны вступить в силу до драфта и открытия рынка свободных агентов в этом году». Изменения, по мнению господина Сильвера, должны быть «более радикальными», чем те, к которым лига прибегала ранее. Начать было решено как раз с реформы драфт-лотереи. В мае для голосования по этому вопросу будет созвано внеочередное заседание совета управляющих.

Роман Левищев