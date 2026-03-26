В Новороссийске картофель подешевел на 7,7% за неделю

За прошедшую неделю с 16 по 23 марта в Новороссийске снизились цены на некоторые виды социально значимых продуктов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития, опубликованные на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость картофеля за неделю снизилась с 64,67 руб./кг до 59,67 руб./кг. Согласно результатам мониторинга, отечественные яблоки в Новороссийске подешевели на 2,62% с 114,67 руб./кг до 111,67 руб./кг, столовые куриные яйца первой категории стали дешевле на 5,15%, их цена изменилась с 97 руб. до 92 руб. за десяток. Сливочное масло в пачке весом 200 г подешевело на 2,88%, с 213,18 руб. до 207,04 руб.

Наиболее заметно среди всех остальных продуктов подорожала свежая белокочанная капуста. Ее стоимость выросла на 3,36% до 41 руб./кг вместо 39,67 руб./кг.

Прочие товары и продукты, представленные в перечне управления экономического развития, либо не изменились в цене за неделю, либо имеют несущественную разницу по сравнению с прошлым отчетным периодом — индекс подорожания или удешевления варьируется от 0,04% до 1,84%.

Кристина Мельникова