В Новороссийске картофель подешевел на 7,7% за неделю
За прошедшую неделю с 16 по 23 марта в Новороссийске снизились цены на некоторые виды социально значимых продуктов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития, опубликованные на сайте администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Стоимость картофеля за неделю снизилась с 64,67 руб./кг до 59,67 руб./кг. Согласно результатам мониторинга, отечественные яблоки в Новороссийске подешевели на 2,62% с 114,67 руб./кг до 111,67 руб./кг, столовые куриные яйца первой категории стали дешевле на 5,15%, их цена изменилась с 97 руб. до 92 руб. за десяток. Сливочное масло в пачке весом 200 г подешевело на 2,88%, с 213,18 руб. до 207,04 руб.
Наиболее заметно среди всех остальных продуктов подорожала свежая белокочанная капуста. Ее стоимость выросла на 3,36% до 41 руб./кг вместо 39,67 руб./кг.
Прочие товары и продукты, представленные в перечне управления экономического развития, либо не изменились в цене за неделю, либо имеют несущественную разницу по сравнению с прошлым отчетным периодом — индекс подорожания или удешевления варьируется от 0,04% до 1,84%.