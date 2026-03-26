На Ставрополье средний срок потребкредита увеличился на 22,1%

В феврале 2026 года средний срок потребительского кредита в Ставропольском крае превысил 2,2 года, что на 22,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 1,8 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В число лидеров по увеличению сроков кредитования в феврале 2026 года вошли Ростовская область (+34,3%), Краснодарский край (+30,5%), Саратовская область (+27,5%), Республика Татарстан (+26,8%) и Пермский край (+25,6%).

В НБКИ отмечают, что после достижения максимальных значений в августе 2025 года средний срок потребительского кредита снизился и стабилизировался на уровне 2,2–2,4 года. Банки по-прежнему проявляют осторожность в оценке рисков, а спрос на потребительские кредиты со стороны населения остаётся невысоким.

Наталья Белоштейн