В Краснодаре осужден житель Тихорецка, обвиняемый в изнасиловании и убийстве племянницы

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении жителя Тихорецка, обвиняемого в убийстве и изнасиловании племянницы. Его судили по п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как выяснил суд, 19 июня 2025 года фигурант ехал на машине со своей 16-летней племянницей. В один момент обвиняемый остановил автомобиль в безлюдном месте в Тихорецком районе и напал на девушку. Он связал потерпевшей руки пластиковыми стяжками, изнасиловал, а после задушил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело в лесном массиве, а затем принимал активное участие в поисках.

Слушания проходили в закрытом режиме. Подсудимому назначили 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей, с осужденного в качестве компенсации морального вреда взыскали 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков