В Ростовской области средний срок потребкредита увеличился на 34,3%

В феврале 2026 года средний срок потребительского кредита в Ростовской области превысил 2,2 года, что на 34,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 1,6 года. По этому показателю область занимает первое место среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также в число лидеров по увеличению сроков кредитования в феврале 2026 года вошли Краснодарский край (+30,5%), Саратовская область (+27,5%), Республика Татарстан (+26,8%) и Пермский край (+25,6%).

В НБКИ отмечают, что после достижения максимальных значений в августе 2025 года средний срок потребительского кредита снизился и стабилизировался на уровне 2,2–2,4 года. Банки по-прежнему проявляют осторожность в оценке рисков, а спрос на потребительские кредиты со стороны населения остаётся невысоким.

Наталья Белоштейн