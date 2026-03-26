В Петербурге стартовал сезон электросамокатов — теперь официально

Кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — официально начали сезон электросамокатов в Санкт-Петербурге. Фактически средства индивидуальной мобильности (СИМ) доступны для аренды с 16 марта. Однако в комитете по транспорту заявляли, что сезон не открыт, а компании работают в «тестовом режиме». С 26 марта приставку «тестовый» убрали, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе «МТС Юрент».

Накануне, 25 марта, комтранс и три оператора подписали соглашение о соблюдении правил пользования СИМ. Основные пункты остались неизменными: продолжают действовать ограничения по скорости в 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч.

Один из основных пунктов соглашения — финансовый. Компании второй год будут перечислять средства в городской бюджет. За сезон–2025 комтранс ожидает, что «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» инвестируют в создание велоинфраструктуры 41 млн рублей. За 2025 и 2026 годы Смольный рассчитывает суммарно получить 80 млн рублей.

Операторы отмечают, что электросамокаты все чаще используются в транспортных целях. По данным «МТС Юрент», в прошлом году 90% поездок на самокатах сервиса были целевыми. «Город стал лидером по доле транспортных поездок среди российских городов после Москвы. Пользователи брали самокаты сервиса, чтобы добраться от станции метро Дыбенко в направлении Кудрово и обратно. Аналогичный сценарий был между станцией метро Девяткино и населенными пунктами Мурино, Бугры и Новое Девяткино»,— говорят в компании. В пресс-службе Whoosh среди самых популярных локаций также называют улицы Дыбенко, Коллонтай, Пражская, Набережная Обводного канала и Ленинский проспект.

Аренда самокатов, как отмечают в Whoosh, будет недоступна при изменении погоды: дожде и/или похолодании в утренние часы. «Они останутся на улицах города, но до улучшения погоды начать поездку на них будет невозможно»— объясняют в компании.

Подробнее о СИМ в Петербурге в материале «Ъ Северо-Запад» — «Петербуржцы покатились в новый сезон»