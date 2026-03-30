Агророс Банк запустил АУСН для бизнеса
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — налоговый режим, где отчетность почти полностью отменяется, а налог рассчитывается и уплачивается автоматически.
Применять АвтоУСН могут:
- ИП или ООО с регистрацией в субъектах РФ, где проводится эксперимент по АУСН;
- годовой доход не более 60 млн ;
- остаточная стоимость осн. средств у организаций не более 150 млн ;
- штат до 5 сотрудников (резиденты РФ, зарплата на карты);
- р/с открыты только в уполномоченных банках;
- нет филиалов;
- доля участия других компаний не более 25%. Кроме организаций, у которых уставный капитал целиком состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, при этом половина штата – люди с инвалидностью, их доля в ФОТ – не менее 25%;
- не применяют другие специальные налоговые режимы.
Налог:
8% — «Доходы».
20% — «Доходы минус расходы».
Почему для АУСН стоит выбрать именно Агророс Банк?
Сервис сопровождения АУСН в Агророс Банке предоставляется БЕСПЛАТНО.
Удобный интерфейс для работы с АУСН для ЮЛ и ИП .
Как происходит взаимодействие по АУСН:
1. Ежедневно: Банк передает в ИФНС сведения об операциях по вашим счетам не позже дня, следующего за днем операции. Банк самостоятельно классифицирует доходы и расходы.
2. Ежемесячно: Не позднее 7-го числа следующего месяца Банк направит для проверки сведения о ваших операциях. Вы сможете их сверить, согласовать или сообщить об ошибках.
3. При необходимости: Если вы обнаружите неточность и сообщите нам, мы направим в ИФНС исправленные сведения в установленные сроки (не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем исправлений).
Подробная информация о АУСН на сайте ФНС.
В подарок от Банка:
Для новых клиентов - 1 месяц отмена абон. платы на любом тарифном плане.
За рекомендацию - 3 месяца отмена абон. платы на любом тарифном плане.
Реклама