Полицейского из Астрахани будут судить за неоконченное мошенничество

Прокуратура Кировского района Астрахани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении участкового полицейского. Сотрудника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2025 года полицейский предложил местному жителю передать ему 50 тыс. руб. за возврат изъятого в рамках проверки транспортного средства. На самом деле участковый не мог выполнить обещание — материал проверки находился не у него.

Деньги полицейский взял, но сразу был задержан коллегами из УМВД России по Астраханской области. Дело участкового будет рассматривать Кировский районный суд.

Нина Шевченко