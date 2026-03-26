В Ростове на время реконструкции ливневки изменят схему движения автобусов

На время реконструкции системы ливневой канализации в Ростове-на-Дону изменится схема движения муниципальных автобусных маршрутов №№ 16а, 67, 72. С 27 марта будет прекращено движение транспортных средств на пересечении улиц Жданова и Ткачева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Автобусный маршрут № 16а будет двигаться в прямом направлении: Западная хорда — ул. Еременко — ул. Малиновского и далее по маршруту следования (без заезда на ул. Жданова, ул. Ткачева и пр. Солженицына). В обратном направлении он пойдет по ул. Малиновского — ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Ткачева — пр. Солженицына — ул. Еременко — Западная хорда и далее по маршруту следования (без заезда на ул. Ткачева (участок от пр. Солженицына до ул. Жданова) и ул. Жданова);

Маршрут № 67 будет осуществляться по ул. Зорге — ул. Еременко — разворот в створе ул. Жданова — ул. Еременко — ул. Зорге и далее по маршруту следования (без заезда на пр. Солженицына, ул. Ткачева и ул. Жданова).

Кроме этого, с 28 марта и до окончания ремонта ливневки автобусы по маршруту № 72 будет ходить по ул. Жданова — пр. Солженицына — ул. Ткачева — разворот в створе пр. Маршала Жукова — ул. Ткачева — пр. Солженицына — ул. Жданова и далее по маршруту следования.

