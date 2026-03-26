Дагестан привлек более 111 млрд рублей в «прорывные» проекты

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отчитался перед Народным собранием республики о впечатляющих результатах «прорывных» инвестиционных проектов, которые стали настоящим двигателем экономического роста региона.

К 1 января 2026 года инвесторы вложили сюда 111,1 млрд руб., из них 76,9 млрд руб. обеспечили частные компании, а общий эффект составил создание 3400 новых рабочих мест. Абдулмуслимов подчеркнул, что регион достиг почти всех контрольных показателей по этим инициативам, обойдя конкурентов и заняв второе место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Эти проекты охватывают ключевые отрасли: стекольный промышленный кластер, где Каспийский завод листового стекла уже вышел на мощность 600 тонн продукции в сутки и выступает якорем развития; плодоовощной кластер, ориентированный на экспорт; Каспийский кластер с акцентом на переработку и логистику; «Город обувщиков» как центр легкой промышленности; транспортно-логистический хаб и строительство Новолакской ветровой электростанции — крупнейшей в стране. Ранее, в 2023 году, власти Дагестана анонсировали пять из них с общим объемом инвестиций 548,6 млрд руб. и планом на 21,7 тыс. рабочих мест, а к сентябрю 2025-го привлекли уже 75 млрд руб., включая 52,8 млрд руб. частных средств.

Стекольный кластер формируют с 2025 года при участии министерства промышленности, а планы по ВЭС и кластерам обсуждали на федеральном уровне еще в 2023-м. Причины успеха — государственная поддержка, близость к портам и аэропортам, а также фокус на экспортные отрасли вроде стекла и сельхозпродукции в условиях роста федерального финансирования нацпроектов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что ежеквартальный мониторинг обеспечивает выполнение сроков: от 11 млрд руб. вложений на 1 апреля 2023 года (с 646 рабочими местами) регион рванул вперед, добавив десятки миллиардов за два года. Это не разовые вливания — проекты интегрируют энергетику, АПК и транспорт, обещая долгосрочный эффект для 3,2 млн жителей республики. В 2026-м Дагестан продолжит привлекать средства, опираясь на второе место в СКФО и амбиции в 580 млрд руб. общей стоимости всех подобных инициатив.

Станислав Маслаков