За три года в Кировской области обеспечили жильем 1,1 тысячи сирот

В период с 2023 по 2025 годы в Кировской области жильем обеспечили 1,1 тыс. человек. На эти цели было направлено 2,5 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

Из этой суммы 2,45 млрд руб. выделили из областного бюджета, еще 54,3 млн руб. поступили из федерального.

Область вошла в число 12 регионов страны, где обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в плановом порядке и без срывов сроков.

Средства выделили в рамках госпрограмм «Развитие образования» и «Обеспечение граждан доступным жильем».

