В Анапе жильцы дома добились перерасчета по ремонту на 1,4 млн рублей

Жильцы многоквартирного дома на улице Ленина в Анапе получили перерасчет платы за содержание и текущий ремонт МКД на общую сумму более 1,4 млн руб. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, перерасчет оформили после вмешательства Анапской межрайонной прокуратуры. Правоохранительные органы провели проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ после коллективного обращения граждан.

Прокуратура установила, что управляющая компания необоснованно увеличила размер платы за содержание жилого помещения. Анапчане были вынуждены платить повышенный тариф 28,53 руб. за квадратный метр вместо утвержденного на общем собрании тарифа 14,32 руб. за квадратный метр. Изменение размера платы допускается не чаще раза в год в установленном законом порядке.

Анапская прокуратура внесла представление руководителю управляющей организации, после чего был оформлен перерасчет за период с июня 2024 года по февраль 2026 года. Общая сумма превысила 1,4 млн руб. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

София Моисеенко