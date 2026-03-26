В Ростове утверждены тарифы на 17 маршрутах в СНТ

На Дону на 17 социальных маршрутах из Ростова-на-Дону в садоводческие товарищества установлены регулируемые тарифы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Установленный тариф на перевозку одного пассажира составит 4,6 руб. за пассажиро-километр, а на провоз одного места багажа (при наличии багажного отделения) — 109 руб.

В отличие от рыночных перевозок, где тарифы устанавливаются перевозчиками, здесь цены фиксируются региональными властями, что делает проезд более доступным для пассажиров — на уровне городских маршрутов. В свою очередь перевозчики получают оплату за свою работу и компенсацию убытков через бюджетные субсидии, покрывающие расходы на перевозку льготных категорий граждан.

Отмечается, что тарифы на социальные межмуниципальные маршруты не менялись с 2019 года.

Наталья Белоштейн