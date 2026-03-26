ФАС предостерегла ретейлеров от необоснованного повышения цен перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен в периоды повышенного спроса. Внимание ретейлеров обращено на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие продовольственные товары, пользующиеся высоким спросом в преддверии Пасхи.

Ведомство предупредило участников рынка об обязательности неукоснительного соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. В случае обнаружения признаков недобросовестных действий ФАС будет принимать меры реагирования, говорится в сообщении службы.

Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать конечным потребителям снижение цен в случае, если поставщики уменьшат отпускные цены на указанные категории товаров. Ведомство отмечает, что продолжает постоянный мониторинг цен на продукты питания и высоко оценивает социально ответственное поведение сетей, добровольно ограничивающих наценки, что способствует повышению доступности востребованных товаров для населения.