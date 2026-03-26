Саратовский суд отправил экс-инспектора ГИБДД в колонию за «липовые» экзамены

В Базарно-Карабулакском районе вынесен приговор бывшему сотруднику РЭО ГИБДД Андрею Погорелову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки (ч. 1 ст. 286, п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По данным следствия, в течение трех лет (2022–2024 гг.) полицейский вносил в документы заведомо ложные сведения об успешной сдаче практических экзаменов по вождению, хотя испытания не проводились. За это он получил взятки на общую сумму 156 тыс. руб.

Суд назначил экс-инспектору наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишился специального звания и права работать в правоохранительных органах почти на три года. Деньги, полученные в качестве взяток, обращены в госдоход.

Нина Шевченко