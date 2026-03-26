В Чувашии суд назначил жительнице Новосибирска 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о покушении на сбыт 60 кг наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В Чувашии женщине дали 9 лет колонии за попытку сбыта 60 кг наркотиков

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

Установлено, что обвиняемая получила крупную партию наркотиков на территории Ленинградской области и планировала перевезти их в Новосибирскую область для дальнейшего сбыта.

В декабре на трассе М-12 в Ибресинском округе автомобиль с наркотиками остановили сотрудники правоохранительных органов. Вещество изъяли. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль, телефон и компьютер.

Анна Кайдалова