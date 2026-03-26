«Зритель вырос вместе с нами»

С 4 по 17 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный, 25-й сезон Международного фестиваля балета Dance Open. Тема сезона — «Роман без границ»: отрицание разграничений жанров и разделения искусства по странам. Накануне фестиваля его художественный руководитель Екатерина Галанова рассказала в интервью «Ъ Северо-Запад» о том, как за четверть века изменились фестиваль и его зритель, почему сейчас приходится быть смелее, чем раньше, и что держит команду вместе даже в самые сложные годы.

Автор и руководитель международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова

Фото: пресс-служба Dance Open Автор и руководитель международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова

— В этом году фестиваль Dance Open отмечает четвертьвековой юбилей. Оглядываясь на этот огромный путь, можете ли вы сейчас определить тот самый ключевой момент, когда скромный образовательный проект превратился в Международный фестиваль балета Dance Open?

— Это была плавная эволюция, неосознанная, я бы сказала. Сначала возник, помимо мастер-классов, детский гала, смешанный со взрослыми артистами, потом детский гала и взрослый разделились на два отдельных мероприятия, а потом постепенно начала расширяться программа. И это тоже было не за один, не за два, не за три года. Фестиваль очень медленно вырос в то, что он представляет собой сейчас. Уже 15 лет фестиваль выглядит примерно так, как сейчас, но каждый год мы пытаемся сделать его лучше, привезти больше трупп, больше коллективов, совершенствовать работу.

— В недавнем интервью вы сказали, что «название обязывает нас быть открытыми ко всему, что происходит в танцевальном мире». За 25 лет существования фестиваля само понятие открытости и танцевального мира изменилось. Вкладываете ли вы в эти слова сегодня тот же смысл, что и 10 или 20 лет назад?

— Я считаю, что смыслы не изменились, изменились условия и задачи в связи с геополитической ситуацией. Когда мы говорим «открытость», это значит, что мы рассматриваем абсолютно любой вариант танца: классический балет, неоклассика, контемпорари, драм-танец, хип-хоп и их смешение. Любой кроссовер нам интересен и важен. И если это сделано талантливо и интересно — с точки зрения исполнения, коллектива, хореографии,— то нам это нужно. Мы это берем. Для нас не существует никаких ограничений — ни творческих, ни иных. Другое дело, что сейчас геополитическая ситуация диктует свои условия, и мы в ней все существуем, и, конечно, нам сложнее стало работать в десятки раз.

— Сегодня билеты на гала раскупают, даже не зная состава, доверяя только бренду…

— Это уже лет 15 так происходит.

— А можете ли вы вспомнить самый трогательный или неожиданный отклик от зрителя за эти годы, после которого вы поняли, что воспитали своего зрителя?

— Я бы не употребляла слово «воспитали», мне кажется, оно такое очень назидательное и снобское. Мы не воспитывали своего зрителя, мы с ним общались на протяжении всех этих лет и старались сделать все самое лучшее для нашего зрителя, чтобы поразить воображение и привезти действительно лучшее в Санкт-Петербург, что мы можем найти в мире танца сегодня.

Знаете, был трогательный момент. Это был ковидный год. Мы сделали рекламу фестиваля, продали все билеты, а потом вынуждены были уйти в локдаун. Тогда все ушли в локдаун, театры закрылись. И было непонятно, перенесем ли мы этот фестиваль на осень или что вообще будет происходить дальше. Нужно было вернуть зрителям все деньги от продажи билетов, что было довольно сложно, потому что выручка от продажи билетов вкладывается обратно в фестиваль и идет на покрытие затрат. Тем не менее спектакли отменили, зритель ни в чем не виноват, нужно было вернуть эти деньги. Мы начали это делать и сделали довольно быстро, в течение двух недель. И оказалось, что у нас есть зрители, которые не потребовали возврата и написали нам об этом. Мы не просили об этом, не делали никаких призывов, мы гибли молча. Но при этом были зрители, которые оставили деньги на то, чтобы фестиваль не умер. И это, мне кажется, очень трогательно.

— Dance Open — 25 лет. Для фестиваля это солидный возраст. Многие проекты к такому моменту либо становятся консервативными, либо держатся на инерции. Знакомо ли вам чувство некоторой усталости или, наоборот, юбилей дает заряд энергии, молодости?

— Чувство усталости, конечно, нам знакомо, но консервативными мы точно не стали. Мы стали, наоборот, гораздо более смелыми: в нашем выборе, в наших взглядах на искусство. Нам раньше было, может быть, страшно привозить те труппы, которые мы привозим сейчас, потому что они где-то «неформат». В этом году приезжает мой любимейший спектакль, премьера которого состоялась в прошлом году. Это спектакль французского хореографа Мурада Мерзуки, который соединяет хип-хоп, пластику, современный танец, электронную музыку, танго, драматическую игру актеров. Это просто потрясающе. С одной стороны, сделано очень технично — они невероятно работают (сальто, все эти трюки), но при этом это глубокое, серьезное, драматическое высказывание. И мы не боимся привозить такое, хотя это очень радикальный, смелый, невероятный, просто выносящий мозг спектакль — и одновременно легкий и глубокий. Мы за любой эксперимент, консерватизм нам не присущ.

— Имя тоже дает дополнительно некую свободу?

— У нас уже есть определенный опыт и понимание того, что мы можем рискнуть, с одной стороны. С другой стороны, зритель, который ходит на фестиваль, тоже рос вместе с нами и ходил на более радикальные спектакли, более интересные, не только классические. И зритель уже с открытым сознанием относится к экспериментам: готов узнать что-то новое, готов пережить новый опыт, новую пластику, новую историю. Зритель Dance Open не консервативен. И мы это чувствуем кожей, поэтому мы стали свободнее. Зритель 25 лет назад был другим — очень консервативным.

— Тогда можно сказать, что вы его как-то изменили?

— Мы выросли вместе с этим зрителем. Представляете, у нас есть зрители, которые с нами весь этот промежуток времени. Полжизни прожили вместе. Это срок.

— В этом году вы представили мексиканскую Compania Nacional de Danza как случайную находку…

— Относительно случайную. В том смысле, что это не совсем очевидный выбор, и для нас было открытием то, на каком уровне находится труппа. Я не предполагала, что это настолько высокого уровня коллектив, что это настолько классные, профессиональные ребята. Лучшие европейские театры могли бы такой труппой гордиться и стремиться к ее уровню. Я сейчас не шучу.

— И эта встреча переросла в долгосрочное сотрудничество?

— Пока не долгосрочное, пока только в этом году. Мы везем четыре их вещи, будет вечер одноактных балетов. Мы увидим очень разных хореографов высокого уровня. Это Ицик Галили, чью продукцию мы специально переносили на мексиканский балет, чтобы они могли приехать с этим в Россию, и это было специально под Dance Open сделано. Это балет Начо Дуато Gnawa, который не идет в России, но, на мой вкус, является одним из лучших его произведений. И два мексиканских хореографа: Соня Хименес и Эдгар Зендехас. С их работами я, честно говоря, не была знакома, но это безумно интересно.

— Кого из них можно назвать главным открытием юбилейного года?

— Я считаю, что программа очень разнообразная, и выделять кого-то в качестве «открытия» было бы некорректно. Если мы говорим, например, про венгерскую труппу, это такой европейский нуар, современный танец, контемпорари. При этом там внутри очень много театрального, много хорошего европейского театра. Это Золтан Фодор, который ставит хореографию в венгерской компании Inversedance. Я уже рассказала про Мурада Мерзуки и его спектакль «Прекрасное время». Или вот «Балет Москва» в этом году привозит постановку «Свадебка» Павла Глухова: это потрясающая история, она тоже не в чистом виде танцевальная. Там есть певцы, ансамбль, музыкальная история, они скомпилировали музыку Стравинского с фольклорным ансамблем Hodila Izba. Это интереснейший театральный эксперимент, радикальный и невероятно мощный.

— Мурад Мерзуки и его компания «Кафиг» — расскажите о них.

— Это французская компания, с которой мы сотрудничаем. Мы пытались заманить их сюда довольно давно. В прошлом году мы привозили его же хореографию, но в исполнении аргентинской компании. Это был спектакль «Фолия», который потряс петербургскую публику, и это был, наверное, самый большой успех прошлого фестиваля. Этот спектакль никто не видел, потому что ему чуть более полугода, он поставлен совсем недавно и никуда за пределы Франции пока не выезжал. И сейчас он приедет к нам.

— В афише юбилейного сезона соседствуют разные пластические языки: русская «Свадебка», венгерский детектив по Агате Кристи, французский хип-хоп, китайская философия, испанское фламенко. Это осознанная стратегия — показать в юбилей весь спектр?

— Мне кажется, что дело не в юбилее. Фестиваль всегда старался привозить максимально высокого уровня продукцию, и команды должны быть очень профессиональными. Хореография должна быть интереснейшая, современная, а программа при этом — разнообразная. Такая задача решается ежегодно, не только по случаю юбилея. Задачи всегда очень амбициозные, поэтому мы благодарны финансовой поддержке государства в лице Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

— Билеты на спектакли Dance Open раскупаются задолго до начала фестиваля, при этом цены не такие уж и демократичные. В чем, по-вашему, секрет такой популярности?

— Я думаю, что секрет в высоком качестве, в том, что мы не обманываем нашу публику: если мы говорим, что это хорошо, и мы это везем, значит, это действительно хорошо. Если мы гарантируем своим именем, что это высокого уровня постановка, которая будет интересна, гарантированно интересна — то это так и есть. Но очень важно, и мы к этому призываем зрителей, определить, что для конкретного зрителя интересно. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы зрителю понравилось то, что он видит, поэтому мы очень просим зайти на наш сайт. У нас там есть трейлеры спектаклей, мы серьезно к этому относимся. Зритель может визуально ощутить вайб предстоящей программы и уже тогда принять решение о покупке билетов.

— В предыдущие годы вы говорили, что были сложности с международными переговорами. Можно ли сегодня сказать, что самое трудное в этом плане позади?

— Нет, нельзя. Есть определенная усталость от того, что приходится преодолевать многие препятствия. Все хотят дружить, все хотят приезжать на Dance Open. Очень много появилось друзей фестиваля за 25 лет. Это те, кто любит фестиваль, кто был счастлив приезжать. И все они страдают от этой глобальной ситуации. И есть, скажем так, нарастающее стремление к тому, чтобы уже начать посещать Россию. Но пока в этом направлении глобально ничего не изменилось.

— Фестиваль много лет успешно работает в Петербурге, культурной столице, городе с мощными балетными традициями. Как удается не раствориться, сохранить свое лицо?

— Мы в принципе не могли раствориться. Фестиваль мощный, с большими стратегическими задачами, изначально никогда не был проектом, который может где-то раствориться, это, во-первых. Во-вторых, мы в прекрасных отношениях с другими театрами. Солисты Мариинского театра, Большого театра, Театра имени Якобсона участвуют в гала Dance Open.

Мы все время находимся в коллаборации, в творческом поиске, делимся нашими находками. Мы находимся в одном балетном поле и не то что не конкурируем, а просто максимально сублимируем все, что попадает в наши руки, пытаемся из этого сделать лучшее. И сейчас не время нам быть разъединенными, мы, наоборот, сплотились и пытаемся выпустить хорошие спектакли, сделать что-то интересное, новое, совместное. У нас в гала-концерте много премьер, которые сделаны разными коллективами.

Могу привести пример. Мы сотрудничаем с «Балетом Москва», потрясающим коллективом, работающим в совершенно другой стилистике, чем Театр имени Якобсона, они совсем современные. И у нас будет одна премьера, которая делается специально для фестиваля, ее ставит Максим Исаков, и еще одна работа молодого хореографа. Мы все время находимся в поиске чего-то хорошего, нового и объединяем наши усилия, чтобы что-то родилось.

— Вы, как правило, очень тепло говорите о своей команде. А как за 25 лет удается сохранить этот семейный настрой и при этом профессиональный драйв?

— Сложно ответить. Я думаю, что главный секрет в том, что подобрались люди абсолютно неравнодушные во всех смыслах этого слова. Люди, которым неинтересно жить, неинтересно творить, которым все равно,— такие у нас не живут ни дня, они сами уходят. А та команда, которая есть,— мы единомышленники.

У нас очень сложная работа, я бы сравнила это с сельским хозяйством в неурожайный год — да простят меня уважаемые аграрии. У нас иногда так бывает: бессонные ночи, монтировки, схемы, сложнейшая логистика, в которой все планы могут сто раз поменяться и отмениться. И все это надо умножить на более чем 600 участников, из русских трупп только одна — «Балет Москва». Все остальное — иностранцы. Они летят из Европы, из Латинской Америки, из Китая. Это длинные перелеты, декорации, огромный блок работы, который выполняет команда. И в этом всем присутствует еще геополитическая составляющая. Сейчас могут все рейсы отмениться полностью. А мы вот в этом живем, в мире, который и раньше был сложный, а теперь он просто невозможный. И, возвращаясь к команде, если мы не будем дышать в одном ритме, если нам некомфортно будет работать друг с другом, у нас ничего не получится.

— Фестиваль стал частью культурного ландшафта Петербурга. Не возникало искушения сменить площадку или формат?

— Нет. Было много предложений расшириться, поехать в другие города, но для нас это вторично. Нам важно работать в этом городе, чтобы на фестиваль приезжали сюда. Жители других городов приезжают в Петербург специально, бронируют отели. Это тоже работа на город. Поменять театр — смешной вопрос. Даже если бы мы не любили работать в Александрийском театре, который мы бесконечно любим, нам здесь очень комфортно. На сегодняшний день работать больше негде. Александринка очень подходит для балета: театр не слишком большой, не слишком маленький, удобная сцена, красивый зал, императорский дух, золото, красный бархат, центр города. Менять что-то было бы глупо. Александринка — наш дом, и мы не планируем оттуда уезжать.

— Если бы у вас была возможность отправить послание во времени себе 25-летней, стоящей у истоков мастер-классов, что бы вы сказали?

— Если бы я увидела все, что нам придется сделать, я бы просто испугалась и не пошла туда. Пройденный путь выглядит как фантастический сон. Но, к счастью, я не знала заранее, каким он будет. Мы как-то потихоньку, не форсируя, пришли в эту точку.

Беседовала Анна Кашурина