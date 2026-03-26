Мэр пообещал жителям Кисловодска воду в течение одной-двух недель

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев лично посетил Эшкаконское водохранилище и опубликовал видеообращение в своих Telegram-каналах, где объяснил причины введения графика подачи воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Глава города отметил, что водоем заполнен лишь на 20%, хотя приток вырос втрое — с 35 тыс. куб. м в сутки до 85 тыс. куб. м за последние четыре дня. Нормативный приток превышает 100 тыс. куб. м в сутки, такой же объем требуется Кисловодску, но город недополучает около 20 тыс. куб. м ежедневно, что не позволяет вернуться к круглосуточному режиму.

Обмеление Эшкаконского водохранилища, расположенного на территории Карачаево-Черкесии, вызвали засуха, неблагоприятные климатические условия и гидрологические изменения, которые резко сократили приток воды. Этот гидроузел остается основным источником водоснабжения Кисловодска и частично Ессентуков, обеспечивая стабильность системы в регионе Кавказских Минеральных Вод. С 25 марта власти ввели ограничения: вода поступает в дома с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 ежедневно, а для жителей организуют подвоз 10 автоцистернами по заявкам.

Министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин ежедневно отслеживает ситуацию и получает данные от профильных служб, подтверждая недостаточный приток воды. «Ставрополькрайводоканал» запустил реверсный водовод от Кубанских очистных сооружений, который добавит до 10 тыс. куб. м в сутки и смягчит дефицит. Уровень воды постепенно растет, объем подачи на город увеличивается, но власти подчеркивают сложность положения.

Мэр Моисеев акцентировал главную задачу — стабилизировать ситуацию, обеспечить жителей водой и оперативно реагировать на обращения. Синоптики прогнозируют осадки в ближайшие недели, которые ускорят восстановление запасов водохранилища. В этом случае вода вернется в краны жителей города в течение одной-двух недель.

Власти Ессентуков тоже готовятся к перебоям: в поселке Белый Уголь, микрорайоне «Веселый» и на улицах Набережная, Белоугольная возможны снижение давления и повышение мутности воды с 24 марта. Ранее Евгений Моисеев первым сообщил о критическом падении уровня из-за засухи в своем Telegram-канале, пообещав меры поддержки.

Станислав Маслаков