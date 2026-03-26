Т-Банк анонсировал выступление четырех спикеров мировой величины из США и Европы на ТОЛК-2026 — крупнейшем в России форуме-интенсиве от частного бизнеса на тему финансов и инвестиций. Это Бретт Кинг, основатель первого в мире необанка Moven, консультант крупнейших мировых компаний по вопросам внедрения ИИ и ведущий финтех-подкаста №1 в мире «Breaking Banks». Янис Варуфакис — экс-министр экономики Греции, визионер, идеолог концепции «технофеодализма». Бронвин Уильямс — южноафриканская футурист-экономист, автор книги «ИИ Апокалипсис». И Джек Швагер — автор бестселлеров «Маги рынка», трейдер, управляющий и признанный эксперт по хедж-фондам и фьючерсам. Эксперты поделятся стратегиями, глобальным взглядом на рынки и тем, как искусственный интеллект меняет экономику. Мероприятие пройдет 4 апреля в Москве, в пространстве TAU. Для участников из других городов будет организована онлайн-трансляция.

МегаФон завершил масштабный проект строительства частной сети для предприятий золотодобывающей компании «Нордголд» в Якутии. Она включает семь стационарных и две передвижные базовые станции для корректировки зоны покрытия по мере продвижения горных работ. Частная сеть позволяет передавать данные с горной техники в режиме реального времени, что повышает промышленную безопасность, включая мониторинг усталости водителей и систему предотвращения столкновений. Кроме того, она дает возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений.

Adidas возвращает классику. Логотип бренда в виде трилистника снова будут использовать на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Он появится на новых выездных футболках для всех 25 команд-партнеров Adidas. Этот символ исчез с футбольной формы в начале 1990-х, но теперь на волне ностальгии возвращается после 36-летнего перерыва.