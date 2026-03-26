В Ростове по факту наезда электросамоката на школьника возбуждено уголовное дело

СУ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» по факту ДТП с участием электросамоката и школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного органа.

По данным следствия, 25 марта 2026 года водитель электросамоката на пр-те Буденновский в Ростове-на-Дону сбил 11-летнего подростка на самокате.

«В результате столкновения несовершеннолетний получил различные повреждения. Фигурант с места происшествия скрылся»,— сообщили в следственном управлении.

Поиск виновника ДТП продолжается.

Наталья Белоштейн