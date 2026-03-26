Директор балаковской фирмы приговорен к штрафу за попытку хищения 500 тыс. руб.

В Балакове вынесен приговор в отношении директора ООО «Кровля-Балаково» Николая Микушкина. Он признан виновным в покушении на мошенничество в сфере ЖКХ (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Установлено, в период с июля по сентябрь 2021 года подсудимый заключил договор на ремонт кровли многоквартирного дома. После этого Микушкин решил похитить средства собственников, внеся в акт выполненных работ заведомо ложные сведения. Сумма, которую он намеревался незаконно получить, превысила 500 тыс. руб.

Довести преступление до конца ему не удалось по независящим от него обстоятельствам. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

ООО «Кровля-Балаково» учреждено Николаем Микушкиным в 2020 году. Компания специализируется на кровельных работах. В 2025 году выручка фирмы составила 3 млн руб., чистая прибыль — 550 тыс. руб.

Нина Шевченко