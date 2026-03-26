Эксперт: ситуация в Иране пока не вредит АПК Юга России

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке пока существенно не затронула агропромышленный комплекс Юга России, в том числе экспорт из Ростовской области. Об этом в рамках круглого стола «Инвестиции в эпоху перемен: где искать устойчивую доходность», организованного «Ъ-Ростов», сообщил Даниил Наметкин, директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований.

По словам эксперта, ситуация в Иране пока не затронула АПК, так как ключевые импортеры донской сельхозпродукции – Турция, Египет – в настоящий момент не вовлечены в конфликт.

Тем не менее, как отметил Даниил Наметкин, в последнее время наблюдается рост стоимости удобрений. Однако Минсельхоз России уже приступило к реализации защитных мер, в частности, ограничению продажи селитры.

Константин Соловьев