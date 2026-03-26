Воронежская компания «ГСС» приняла участие в форуме

Воронежская компания «ГСС» 25 марта 2026 года выступила партнёром форума «Эффективная Ресурсоснабжающая организация (РСО). От стандарта к цифре и качеству», организованным Правительством Московской области при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ

Фото: пресс-служба ГК «ГСС»

На форуме рассматривались проблемы и вызовы, стоящие перед РСО в современных условиях, способы повышения прозрачности операций, оптимизации использования ресурсов и качества обслуживания. Особое внимание было уделено вопросу перехода от традиционной модели управления к инновационным цифровым методикам. В мероприятиях принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководители ФАС и других федеральных профильных ведомств, представители муниципальных образований и крупных компаний в сфере ЖКХ.

Воронежская группа компаний «ГСС» представила пилотный проект по использованию программного обеспечения для определения оптимальной стоимости конфигурации котельных. Руководитель группы Роман Кузнецов информировал участников форума о применении комплексного подхода в сфере ЖКХ и получил высокую оценку организаторов и участников за реализованную в кратчайшие сроки цифровую модель, которую предложено рассмотреть в качестве пилотной при реализации муниципальных проектов ЖКХ в Московской области. «Комплексный инжиниринг и цифровизация процессов позволяет создавать объекты, которые одновременно эффективны, технологичны, интегрированы в окружающую среду и соответствуют ESG принципам», - заявил Роман Кузнецов и проиллюстрировал на конкретных примерах реализованных объектов.

«Отрасль меняется — появляются новые технологии, подходы, решения. Благодарю тех, кто помогает нам делать систему ЖКХ надежнее и современнее»,— подытожил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.