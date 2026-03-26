В Липецкой области 70-летнему педофилу дали 15 лет строгого режима

Суд приговорил 70-летнего жителя Липецкой области к 15 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности в отношении трех девочек младше 14 лет. Об этом 26 марта сообщает региональное следственное управление СКР. Подробностей уголовного дела ведомство не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Преступление квалифицировали как «совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших» (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным заключением.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронежской области суд приговорил 31-летнего местного жителя к 22 годам колонии строгого режима за развращение 12 малолетних девочек по переписке и неоднократные преступления против половой неприкосновенности 9-летней пострадавшей. Осужденного обязали выплатить 6,8 млн руб. компенсации потерпевшим.

Денис Данилов