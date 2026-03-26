Со «Ставрополькрайводоканала» требуют 6 млн рублей за вред биоресурсам

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возместить 6 млн руб. за гибель 8 тыс. рыб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Установлено, что один из филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в апреле 2025 года осуществил сброс неочищенных сточных вод в реку Кизиловую в Грачевском округе. В результате погибло более 8 тыс. рыб различных видов, что причинило экологии ущерб на сумму более 6 млн руб.», — пояснили в прокуратуре.

На основании этого прокуратура направила в суд иск с требованием о возмещении вреда, причиненного природе. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн

