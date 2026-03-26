Два человека пострадали в ДТП под Новороссийском

В аварии на автодороге «Юровка-Раевка» в районе станицы Натухаевской пострадали два человека. Инцидент произошел вечером 25 марта, сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

По предварительным данным, 49-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом ехал из Новороссийска в сторону Натухаевской и, предположительно, нарушил очередность проезда при повороте налево. В результате большегрузный автомобиль столкнулся с иномаркой «Хонда Цивик» под управлением 24-летнего водителя. Легковое авто двигалось по встречной полосе.

После столкновения «Хонда Цивик» наехала на препятствие в виде бытового домика. В ходе ДТП повреждения получили водитель автомобиля «Вольво» и пассажир «Хонды».

