Экс-сотрудника военкомата в Нижнем Новгороде осудили на 3,5 года за коррупцию

Бывшего сотрудника отдела призыва военкомата Советского района Нижнего Новгорода Валерия Цаюкова признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщили в УФСБ по Московскому военному округу, ему назначили 3,5 года колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигурант, поддерживая коррупционные связи с действующими сотрудниками военкоматов области, искал граждан, которые не хотят служить в армии, и получал от них взятки за незаконное освобождение от срочной службы.

Ранее в райсуде на пять лет заключения со штрафом 8 млн руб. был осужден бывший военный комиссар по Советскому и Нижегородскому районам Анвяр Хусиянов, которому посредничал Валерий Цаюков. Бывшего 62-летнего военкома признали виновным в получении восьми взяток от призывников, которые, не желая проходить срочную службу, платили через посредника за оформление военных билетов с отметками об ограниченной годности по здоровью. Во время суда Анвяр Хусяинов неудачно попытался сбежать в зону СВО и рассказывал, что на полученные взятки он ремонтировал военкомат.

Галина Шамберина