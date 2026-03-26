В Пензе замначальника колонии не смог объяснить суду происхождение 11 млн рублей

Пензенский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства средств, которые бывший сотрудник регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний не смог подтвердить документально. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Внимание прокуроров привлекли сведения о доходах бывшего работника уголовно-исполнительной системы и его супруги за период с 2022 по 2024 год. По данным «Ъ» в указанный период он работал заместителем начальника одной из расположенных в регионе исправительнх колоний.

В официальных декларациях госслужащий не указал крупные поступления. Речь шла о переводах от физических лиц и наличных деньгах, которые он внес на счета через банкоматы. Общая сумма неучтенных средств превысила 10,9 млн руб.

В рамках надзорных мероприятий ответчик не представил документы, которые подтвердили бы законное происхождение этих денег. Прокуратура обратилась в суд с иском об их изъятии. Судья встал на сторону надзора.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры суд принял обеспечительные меры. Бывшему сотруднику УФСИН и его жене временно запретили распоряжаться принадлежащей им недвижимостью. Под арест попали два нежилых здания и земельный участок. Общая кадастровая стоимость этого имущества составляет более 6,7 млн руб.

Никита Маркелов