Промпроизводство в Нижегородской области сократилось за январь-февраль на 3,8%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-февраля 2026 года составил 96,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщило региональное управление Росстата.

В феврале текущего года индекс промпроизводства составил 102,1% по сравнению с февралем годом ранее.

У предприятий обработки индекс промпроизводства в январе-феврале составил 95,1% по сравниванию с аналогичным периодом прошлого года. Добыча полезных ископаемых сократилась на 38%. В сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов производство сократилось на 8,4%. На 5,3% выросло производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2026 года индекс промпроизводства составил 90,2% к январю прошлого года. В обрабатывающих отраслях в январе он сократился на 11,9%.

