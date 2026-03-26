ВРП Дагестана превысил 1,3 трлн рублей в 2025 году

В 2025 году валовый региональный продукт Дагестана превысил 1,3 трлн руб., а инвестиции в развитие республики достигли почти 540 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меликов.

«Это стало возможным благодаря крупным проектам, которые приходят в регион. Мы видим и рост доходов консолидированного бюджета — +37%, а значит, у нас появляется больше ресурсов для решения стоящих перед нами задач»,— отмечает глава Дагестана.

В числе основных задач Сергей Меликов называет поддержку многодетных семей, решение вопросов в сфере водоснабжения, электроснабжения, обращения с ТКО.

Наталья Белоштейн