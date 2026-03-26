Суд продлил арест экс-главе Нижнекамского района Рамилю Муллину до 3 июня

Набережночелнинский городской суд Татарстана продлил срок содержания под стражей бывшему главе Нижнекамского района Рамилю Муллину. Он останется под стражей до 3 июня, сообщила пресс-служба суда.

Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с ноября 2024 по февраль 2025 года господин Муллин совместно с неустановленными лицами похитил не менее 24,7 млн руб. из бюджета Нижнекамского района, а также 11,2 млн руб., выделенных региональному отделению ДОСААФ. Средства предназначались для оплаты услуг по привлечению контрактников.

Следствие считает, что фигуранты оформляли выплаты за якобы привлеченных добровольцев, которые в действительности самостоятельно принимали решение о заключении контрактов.

Анна Кайдалова