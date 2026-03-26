Водный маршрут Таганрог-Мариуполь планируют запустить в 2026 году

Власти Ростовской области и ДНР обсуждают введение водного маршрута между Таганрогом и Мариуполем в 2026 году. Об этом сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова на пресс-конференции в центре «ТАСС Юг».

По словам госпожи Беликовой, идет поиск подходящего транспорта для запуска маршрута. «Также есть нюансы по пропускному режиму, мы обсуждаем это с пограничной службой»,— сказала министр. Она отметила, что маршрут уже существовал ранее и сейчас является востребованным у пассажиров.

Кристина Федичкина