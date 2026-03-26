Жители Ростовской области хранят на счетах и вкладах 1,3 трлн рублей

Жители Ростовской области по состоянию на 1 февраля 2026 средства хранят на счетах и вкладах почти 1,3 трлн руб., что в 1,2 раза больше прошлогодних показателей. Об этом сообщила Наталья Леонтьева, управляющий отделением Банка России по Ростовской области, в рамках круглого стола «Ъ-Ростов» «Инвестиции в эпоху перемен: где искать устойчивую доходность».

«Склонность населения к сбережению оставалась высокой: ставки по депозитам хоть и снизились, но были попрежнему привлекательны. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших по объему вкладов банках страны на конец прошлого года составляла более 15% годовых, а в первой декаде марта – 13,9% годовых», - пояснила Наталья Леонтьева.

Кроме того, существует еще один инструмент формирования дополнительных сбережений при финансовой поддержке государства – программа долгосрочных сбережений (ПДС). В прошлом году жители Ростовской области заключили более 183 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Общий объем взносов за два года действия программы составил 9,9 млрд руб. В целом по России на начало 2026 года действовали 10 млн договоров с общим объемом вложений 717 млрд руб.

