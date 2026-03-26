На Дону почти 151 тысяча человек владеет брокерскими счетами

В Ростовской области, по данным на начало октября 2025 года, почти 156 тыс. жителей владеют индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Общий объем активов на них достигает почти 14 млрд руб. Об этом сообщила Наталья Леонтьева, управляющий отделением Банка России по Ростовской области, в рамках круглого стола «Инвестиции в эпоху перемен: где искать устойчивую доходность», организованного «Ъ-Ростов».

Так, за год число владельцев счетов выросло на 5%, а сумма – на 41%. Такой рост объясним снижением процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой Банка России, а также положительной переоценкой российских облигаций, пояснил спикер.

Большая часть ИИС (около 97%) составляют брокерские счета, а клиентами таких компаний являются почти 151 тыс. человек. В то же время более 5 тыс. дончан заключили договоры доверительного управления, средняя сумма их активов составляет 150 тыс. руб. Однако интерес розничных инвесторов к доверительному управлению за год снизился на 25%. Отмечается, что тенденция наблюдается в целом по стране.

