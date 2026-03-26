Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Речная навигация в Ростовской области начнется 3 апреля

В этом году речная навигация в Ростовской области начнется 3 апреля. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в центре «ТАСС Юг».Первый рейс запланирован из Ростова-на-Дону в Старочеркасск.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

По словам госпожи Беликовой, в прошлом году навигация началась чуть позже из-за маловодья. Сейчас такой проблемы не наблюдается.

Она также отметила, что власти намерены сделать поездки по Дону не только туристическим развлечением, но и частью системы регионального общественного транспорта.

Кристина Федичкина

