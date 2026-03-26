Жителя Анапы заключили под стражу за стрельбу из аэрозольного пистолета

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам следствия, в начале декабря 2025 года житель Анапы, находясь в общественном месте, вступил в словесный конфликт с ранее неизвестным ему мужчиной. В ходе конфликта анапчанин совершил не менее трех выстрелов из аэрозольного пистолета в своего оппонента. Прокуратура установила, что мужчина нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу.

Обвиняемого по уголовному делу о хулиганстве заключили под стражу. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Жителю Анапы может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

София Моисеенко