Жителя Анапы заключили под стражу за стрельбу из аэрозольного пистолета
Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Согласно материалам следствия, в начале декабря 2025 года житель Анапы, находясь в общественном месте, вступил в словесный конфликт с ранее неизвестным ему мужчиной. В ходе конфликта анапчанин совершил не менее трех выстрелов из аэрозольного пистолета в своего оппонента. Прокуратура установила, что мужчина нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу.
Обвиняемого по уголовному делу о хулиганстве заключили под стражу. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Жителю Анапы может грозить наказание до семи лет лишения свободы.