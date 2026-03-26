В Дагестане за взятки будут судить экс-сотрудников Федерального казначейства

Четверых бывших сотрудников управления Федерального казначейства по Республике Дагестан обвинили в получении взяток на 530 тыс. руб. Уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки организованной группой» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение мелкой взятки» направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в январе-июле 2024 года контролеры-ревизоры УФК по РД создали организованную преступную группу для получения денег от сельскохозяйственных товаропроизводителей за непроведение проверок законности предоставления им государственных субсидий и грантов.

«Члены группы вызывали получателей государственной поддержки и требовали передать им денежные средства в размере около одного процента от суммы полученной субсидии или гранта»,— отметили в прокуратуре.

В зависимости от роли каждого, обвиняемым инкриминируется от 12 до 16 эпизодов получения взяток. Общая сумма которых превысила 530 тыс. руб.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Наталья Белоштейн