В Нижегородской области за мигрантами начали наблюдать с помощью дронов
Нижегородские полицейские в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» с помощью дронов проверили стройки, торговые площадки и предприятия общепита. Чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства, за территорией проверяемых предприятий наблюдали с помощью беспилотника.
В ходе операции сотрудники правоохранительных органов проверили 66 иностранных граждан, составили 17 административных протоколов.
Большинству нарушителей за незаконную трудовую деятельность и нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране выписали штрафы по 2 тыс. руб. Троих человек ждет выдворение из России. Они будут ожидать его в центре временного содержания.
Кроме того, начато административное расследование в отношении работодателей, привлекших нелегальных мигрантов.