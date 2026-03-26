В Нижегородской области за мигрантами начали наблюдать с помощью дронов

Нижегородские полицейские в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» с помощью дронов проверили стройки, торговые площадки и предприятия общепита. Чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства, за территорией проверяемых предприятий наблюдали с помощью беспилотника.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов проверили 66 иностранных граждан, составили 17 административных протоколов.

Большинству нарушителей за незаконную трудовую деятельность и нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране выписали штрафы по 2 тыс. руб. Троих человек ждет выдворение из России. Они будут ожидать его в центре временного содержания.

Кроме того, начато административное расследование в отношении работодателей, привлекших нелегальных мигрантов.

