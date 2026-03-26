Кристину Абрамичеву переизбрали председателем башкирского отделения «Яблока»

Башкирское региональное отделение партии «Яблоко» на своей отчетно-выборной конференции переизбрало Кристину Абрамичеву на пост председателя. Об этом сообщается на сайте реготделения.

Также «яблочники» избрали новый состав бюро, в которое вошли четыре человека, и контрольно-ревизионной комиссии из трех человек. Членом федерального совета от Башкирии стал Радик Рахматуллин.

Госпожа Абрамичева с сентября 2019-го по октябрь 2021 года состояла в Совете по правам человека Башкирии. В 2021 году она выдвигала кандидатуру в депутаты Госдумы по Благовещенскому одномандатному округу. На выборах за нее проголосовали более 5,6 тыс. человек, победителем в округе стал Рафаэль Мардамшин (кандидат от «Единой России»).

Идэль Гумеров