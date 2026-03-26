В Кочубеевском округе закрыли опасную АЗС

В х. Родниковском Кочубеевского округа на основании решения суда на 30 суток приостановили работу автозаправочной станции. На АЗС выявлены нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель использовал АЗС без лицензии и регистрации. Заправка не была застрахована и работала без договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

Предпринимателя суд обязал устранить нарушения.

Наталья Белоштейн