В Кочубеевском округе закрыли опасную АЗС
В х. Родниковском Кочубеевского округа на основании решения суда на 30 суток приостановили работу автозаправочной станции. На АЗС выявлены нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Судом установлено, что индивидуальный предприниматель использовал АЗС без лицензии и регистрации. Заправка не была застрахована и работала без договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.
Предпринимателя суд обязал устранить нарушения.