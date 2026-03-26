Минобр Челябинской области призвал быть внимательными к детям

Министерство образования Челябинской области призвало местных жителей быть внимательными к детям. Об этом ведомство написало после стрельбы в одной из школ регионального центра.

Действовать нужно незамедлительно, подчеркивают в пресс-службе минобра региона.

«Если вы видите, что ребенок нуждается в дополнительном внимании или помощи, необходимо незамедлительно обращаться к специалистам в школе», — подчеркивается в официальном комментарии ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 26 марта в одну из школ Челябинска девятиклассник принес пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Из последнего он выстрелил в лицо однокласснице, после чего попытался сбежать, спрыгнув из окна четвертого этажа. Обоих пострадавших госпитализировали.

Следственные органы по Челябинской области возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).